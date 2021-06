Einzelhandel in Neuss : Mayersche reduziert Verkaufsfläche

Auch im kleineren Geschäft soll ein klassisches Vollsortiment plus Beratung und Bestellservice angeboten werden. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Die Buchhandlung zieht am Büchel um und auch bei Thalia gibt es Veränderungen: An beiden Standorten wird die Verkaufsfläche auf einer Ebene zusammengefasst und deutlich reduziert.

Die Mayersche Buchhandlung zieht um, bleibt aber auf dem Büchel. „Eine tolle Lösung“, kommentiert Citymanager Thomas Werz von Neuss Marketing den Wechsel der Buchhandlung von der Hausnummer 31 zur Hausnummer 35-37, wo bis April 2020 der Geschenkartikelanbieter Depot ansässig war. „Die Kunden müssen sich kaum umstellen“, sagt er, und wirtschaftlich erwartet die Mayersche auch auf deutlich kleinerer Verkaufsfläche den gleichen Umsatz.

„Übersichtlicher und komprimierter“, fasst Firmensprecherin Julia Benkel zusammen, was Bücherfreunde ab September erwarten dürfen. Mit dem gleichen Ziel geht das Unternehmen, das 2019 durch den Zusammenschluss von Mayersche und Thalia zu einem der europaweit größten, familiengeführten Buchhändler aufstieg, auch die Neuorganisation der Thalia-Buchhandlung im Rheinpark-Center an der Breslauer Straße an. Dort eröffnet Thalia schon zum 1. Juli im Erdgeschoss des Centers ein neues Geschäft mit einem „gestrafften Buch-Vollsortiment“, wie es in einer Mitteilung heißt.

An beiden Standorten wird die Verkaufsfläche auf einer Ebene zusammengefasst und deutlich reduziert. Im Fall der Mayerschen etwa von 1500 auf 440 Quadratmeter. Die neue Thalia bietet ihr Sortiment auf 400 Quadratmetern an. Durch die Verkleinerung fallen an den Standorten jeweils zwei Arbeitsplätze weg. Für die Betroffenen sei bereits eine Lösung gefunden worden, berichtet Julia Benkel.

Das Buchhandelsunternehmen ist in Neuss seit Jahren präsent. Die Thalia eröffnete 2011, die Mayersche siedelte sich schon im Frühjahr 2007 im ehemaligen Markthaus Köhler an – auf drei Etagen. Dass für dieses wieder frei werdende Geschäft schnell eine neue Nutzung gefunden wird, steht für Werz außer Frage. Offen sei aber derzeit, ob an dem derzeitigen Ladenzuschnitt mit zwei oberen Etagen festgehalten wird.