Einzelhandel in Neuss : Stöckens letzte Krippenausstellung

Krippen kaufte man bei Liesel Stöcken. Das gibt die nun auf. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Nach 33 Jahren im Geschäft will Liesel Stöcken etwas kürzer treten. Konkret heißt das für sie, dass sie sich von dem Sortiment an Weihnachtsartikeln trennt und in diesen Tagen zum letzten mal ihre Krippenausstellung präsentiert.

Nach 33 Jahren im Geschäft will Liesel Stöcken etwas kürzer treten. Mit 83 Jahren darf die Inhaberin eines Geschäfts an der Krämerstraße das sicher auch. Konkret heißt das für sie, dass sie sich von dem Sortiment an Weihnachtsartikeln trennt und in diesen Tagen zum letzten mal ihre Krippenausstellung präsentiert, die immer ihr besonders Steckenpferd war. „Das heißt aber nicht, dass ich ab Januar zu mache“, stellt Stöcken klar.

Stammkunden hat sie schon schriftlich wissen lassen wissen, dass eine Veränderung ansteht. Und Stammkunden hat sie eine Menge. Das zeigen nicht zuletzt die drei Zettelkästen voller Karteikarten, auf denen sie die Namen der Familien notiert, die bei ihr Krippenfiguren gekauft haben – und welche das waren. Wer sich nicht sicher ist, welche Figuren er daheim in Papier verwahrt, konnte das bei ihr nachschlagen und sich eine Empfehlung für eine hübsche Ergänzung des Krippenensembles geben lassen. Erst mit 50 Jahren hat sich Stöcken den Wunsch vom eigenen Geschäft erfüllt, in dem sie Textilien und Geschenkartikel aus Skandinavien, kirchliches Kunsthandwerk und eben Krippen anbot. Zumindest damit ist bald Schluss.

(-nau)