Einzelhandel in Neuss Viele Händler blicken skeptisch auf 2024

Die Mehrheit der Händler in Nordrhein-Westfalen ist unzufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft 2023. Das geht aus der Jahresbilanz des Handelsverbandes NRW hervor. Die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr 2023 fällt hingegen durchwachsen aus. „Das zeigt die extrem gespaltene Lage der Handelsunternehmen“, erklärt Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Verbandes, in einer Pressemitteilung des Handelsverbandes NRW. „Die Unterschiede zeigen sich in den Branchen: Was man nicht kaufen muss, das kaufen die Kunden aktuell nicht.“ Die Konsumzurückhaltung habe sich durch das gesamte Jahr bis ins Weihnachtsgeschäft gezogen. Auch für Neusser Einzelhändler fällt die Rückschau auf 2023 durchwachsen aus.