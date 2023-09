Einschulung in Neuss Das 1x1 zur Grundschul-Anmeldung

Neuss · In der Zeit vom 18. bis zum 29. September können Eltern ihr Kind an einer Grundschule in Neuss anmelden. Doch was gilt es dafür alles zu beachten? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Einschulung im Überblick.

10.09.2023, 13:38 Uhr

Viele Kinder fiebern dem ersten Schultag entgegen. Doch vorab müssen ihre Eltern nicht nur den passenden Rucksack samt Schultüte auswählen. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Von Julia Stratmann

Die Einschulung ist ein besonderes Erlebnis für Kinder – und ihre Eltern. Diese sehen sich nämlich lange vor dem ersten Schultag mit zahlreichen Fragen konfrontiert: Was gilt es bei der Anmeldung zu beachten? Welche Schule ist überhaupt die richtige für das eigene Kind und wie bekommt man einen Platz in der Offenen Ganztagsschule (OGS)? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.