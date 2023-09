Schwerpunkteinsatz in Neusser Innenstadt Zwei Festnahmen bei Drogenkontrolle

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat zuletzt regelmäßig Schwerpunkteinsätze durchgeführt. Sechs verschiedenen Gebieten in Neuss standen dabei im Fokus der Beamten: der Bereich der Neusser Innenstadt, rund um den Neusser Bahnhof und die Stadthalle sowie in den angrenzenden Straßen und dem Stadt- und Rosengarten. Die Intention der Schwerpunkteinsätze ist sowohl die Bekämpfung der Straßen- als auch der Drogenkriminalität. Die Kontrollen finden an einzelnen Tagen mit einem großen Aufgebot an Polizeikräften im Rahmen von Schwerpunkteinsätzen statt. Allerdings werden sie auch im täglichen Dienstgeschäft durch die Arbeit ziviler Kräfte realisiert.