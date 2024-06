Hundestaffel im Einsatz Rettungshunde trainieren im Neusser Demenzzentrum

Ein Einsatz beginnt damit, dass der Rettungshund eine Geruchsprobe – meist Kleidungsstücke der vermissten Person – zum Schnüffeln bekommt. Nach konzentriertem Schnuppern erhält der Hund sein Kommando. „Bei meinem Hund lautet das Einsatzkommando ‚Hilf‘. Dann startet er die Suche“, sagt Klee. Gemeinsam ginge das Duo den Weg ab, den die vermisste Person genommen hat. Dabei zeige der Hund durch verschiedene Gesten wie Hinsetzen oder Pfote heben Richtungswechsel an oder dass die Person in einen Aufzug gestiegen ist. Ist die Strecke zu lang, wird der Hund wie bei einem Staffellauf gewechselt. „Mehr als 15 Kilometer kann ein Hund eine Fährte nicht alleine verfolgen, dann ist er erschöpft. Die Suche endet auch, wenn die gesuchte Person an irgendeinem Punkt in ein Fahrzeug – in ein Auto oder einen Bus – gestiegen ist. Dann verliert sich die Geruchsspur für den Hund“, erklärt Klee.