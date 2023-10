Einsatz in Neuss Elektrobus der Stadtwerke fängt Feuer

Nach rund 20 Minuten beendete die Feuerwehr den Einsatz und übergab den Bus wieder an die Stadtwerke. Im weiteren Verlauf muss laut Einsatzleiter nun der Hersteller hinzugezogen werden. Ein erneutes Entflammen könnte nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Spezialisten hinzugezogen werden müssen. Bis 2029, so das Ziel, soll die Busflotte weiter umgerüstet und dann emissionsfrei über die Neusser Straßen fahren. Die elf Stadtbusse, die in Summe für Ende 2023 angekündigt waren, sollten ein erster Schritt hierfür sein.