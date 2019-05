Einsatz in Neuss : 22-Jähriger nach Einbruch in U-Haft

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag zwei Dormagener im Alter von 17 und 22 Jahren festgenommen, die in ein Altenheim an der Gnadentaler Allee eingebrochen seien sollen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erhielten die Beamten um 0.45 Uhr durch Angestellte den Hinweis auf den Einbruch.

Durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden, konnten die zwei Männer, die offensichtlich erkannten, dass sie entdeckt wurden, aus dem Gebäude flüchten sehen.

Ermittlungen zufolge hatte das Duo zuvor ein Fenster zum Verwaltungstrakt aufgehebelt und war auf diesem Wege in das Seniorenheim eingedrungen. Beute hatten sie keine gemacht. Während der ausgedehnten Fahndung stellten Polizeibeamte „Im Melchersfeld" zwei Tatverdächtige, auf die die detaillierte Personenbeschreibung zutraf. Die 17 und 22 Jahre alten Dormagener wurden vorläufig festgenommen; zum Vorwurf des Einbruchdiebstahls schweigen sie bislang.

Die beiden hinreichend wegen ähnlicher Delikte bekannten Männer sind am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser schickte den Älteren in Untersuchungshaft. Beamte des Neusser Fachkommissariats übernahmen die weiteren Ermittlungen.

(NGZ)