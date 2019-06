Das 1597 von Johann Horn erbaute Vogthaus am Münsterplatz in Neuss gehört zu den bekanntesten Gebäuden in der Stadt. Seit Dezember 1990 ist die Privatbrauerei Frankenheim Pächter und betreibt dort ein Brauerei-Gasthaus. Neusser Privatleute haben es gekauft. Foto: Ludger Baten