Einkaufen in Neuss : Erste freie Parkstunde soll bleiben

Einkaufen in Neuss

Neuss Die Stadt will das Modell in den vier City-Parkhäusern bis Ende 2021 verlängern. Die zuständige City Parkhaus GmbH stehe finanziell allerdings schwierig da.

(jasi) Die Stadt möchte, dass in den vier City-Parkhäusern innerhalb der ersten Stunde auch weiterhin kostenfrei geparkt werden kann. Das geht aus den Unterlagen für die Ratssitzung hervor. Diese wurde zwar in den Januar verschoben, allerdings spricht sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Arno Jansen dafür aus, dass der Ältestenrat per Dringlichkeitsbeschluss eine Entscheidung herbeiführt, damit ab Januar nicht automatisch die alte – kostenpflichtige – Regelung inkrafttritt.