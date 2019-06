Schützenfest in Elvekum : Geschenk für Musik aus Uedesheim

Elvekum Verein „Einigkeit“ überrascht TC Uedesheim beim Schützenfest mit einer Pauke.

Schon zum Start am Samstagnachmittag erklang nach einem ökumenischen Gottesdienst das Lied „Freut euch des Lebens“. In diesem Sinne ging es ins Festzelt zum „Kettenwechsel“ unter Freunden, denn der scheidende König Thomas Quix übergab die Königs-Insignien an einen guten Freund: Bernd Jerate, der sich am ersten Mai die Königswürde sicherte.