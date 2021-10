Einheitsbotschafterin Dilek Gürsoy : Neusser Ärztin erlebt eine nahbare Bundeskanzlerin

„Hinter ihnen steht die Neusser Delegation“: Einheitsbotschafterin Dilek Gürsoy (mit roter Bluse) stand beim Gruppenfoto gleich hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel, was Reiner Haseloff als Gastgeber nicht unkommentiert ließ. Foto: dpa/Jan Woitas

Neuss/Halle an der Saale Nationalfeiertag. Deutschland begeht den 31. Jahrestag der Wiedervereinigung. Mittendrin: Dilek Gürsoy aus Neuss. Die Einheitsbotschafterin vertrat in Halle an der Saale ihr Bundesland Nordrhein-Westfalen und ließ sich mit Boxer Axel Schulz auf einen besonderen „Kampf“ ein.

Von Christoph Kleinau

Auf diesen Vergleich war Dilek Gürsoy gespannt. Wie macht sich ihre Hand, die einer Herzchirurgin, neben der Pranke eines Profiboxers aus? Schwergewichtsboxer Axel Schulz ließ sich gerne darauf ein. So kam die Ärztin aus Neuss, die als „Einheitsbotschafterin“ Nordrhein-Westfalens an den Feierlichkeiten zum „Tag der deutschen Einheit“ in Halle an der Saale teilnahm, zwar wieder zu keinem Autogramm von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dafür zu einem bemerkenswerten Foto – und einem bemerkenswerten Kontakt. Denn Schulz, der für das Bundesland Brandenburg warb, unterstützt herzkranke Kinder, und so hatten beide gleich ein gemeinsames Thema. „Und seine Kämpfe habe ich schließlich auch alle gesehen“, sagt Gürsoy.

Vier Tage lang war Gürsoy auf Einladung von Ministerpräsident Reiner Haseloff mit den anderen 31 Einheitsbotschaftern – jedes Bundesland durfte zwei entsenden – in Sachsen-Anhalt, das in diesem Jahr die zentrale Feier zum deutschen Nationalfeiertag ausrichtete. Sie sei ja eigentlich schwer zu beeindrucken, sagt die 45-Jährige, doch dieses Erlebnis hätte sie begeistert. „Ich habe viel von Sachsen-Anhalt kennengelernt“, sagt sie, auch weil sie sich bei jeder Führung, jeder Besichtigung von der Begeisterung der Gastgeber mitreißen ließ. „Als Schülerin habe ich mich bei Ausflügen ja mehr in die Ecken verdrückt“, gesteht Gürsoy, die sich vor allem vom Besuch des Dessauer Bauhaus beeindruckt zeigte. „Da fahre ich nochmal hin.“

Ministerpräsident Reiner Haseloff widmete Dilek Gürsoy viel Zeit. Foto: Staatskanzlei Sachen-Anhalt/Thomas Meinecke

Höhepunkt der vier Tage waren für sie aber auch der Festakt am Sonntag – und die Treffen drumherum. Mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet habe sie sprechen können, und beim Foto hinter der Kanzlerin gestanden. „Hinter Ihnen steht die Neusser Delegation – mit Grüßen von Hermann Gröhe“, habe Gastgeber Haseloff die Kanzlerin aufgeklärt.

NRW wirbt auf der „Einheitsexpo“ mit seiner Botschafterin Gürsoy. Foto: Staatskanzlei Sachsen Anhalt/Thomas Meinicke