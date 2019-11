Ausstellung in Neuss : Als Kunstdrucke zur Massenware wurden

Neuss Im 19. Jahrhundert wurde es bunt: Eine neue Schau im Feld-Haus zeigt, wie die Erfindung der Lithografie das Kunstwesen verändert hat. Bunte Bilder wurden in großen Mengen gedruckt und waren für jeden erschwinglich.

Erst als Alois Senefelder 1798 die Lithografie erfand, veränderte sich das Verfahren. Ein flacher Stein im Feld-Haus veranschaulicht das Prinzip: Mit fetthaltiger Farbe, Öl und chemischen Reaktionen konnte darauf in hoher Auflage gedruckt werden. Besonders häufig wurden Bilderbögen angefertigt, die von fliegenden Händlern unter das Volk gebracht wurden. In der aktuellen Ausstellung sind mehrere dieser Bögen zu sehen. Einer zeigt, wie sich Kostüme im Laufe der Zeit verändert haben. Ein anderer trägt den Titel „Das große Wasserwerk in Versailles“ und stellt Szenen nach, die sich im Schlosspark abgespielt haben. Frauen in prächtigen Kleidern stolzieren umher und Mädchen lassen ihre Puppen tanzen. Das Besondere: Die Bildergeschichte strahlt in knalligen Farben, dabei wurde zu jener Zeit noch in Schwarz-Weiß gedruckt. „Man hat Menschen angestellt, die die Flächen ausgemalt haben. Meist waren es Frauen, die als Coloristinnen gearbeitet haben. Sie haben in der Woche etwa 500 Blätter bemalt.“