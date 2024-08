Tipps gegen Einbruch Neusser fühlen sich unsicher – das rät die Polizei

Wie sicher fühlen sich die Menschen in Neuss? Vor dieser Frage standen die NGZ-Leserinnen und Leser im Rahmen der großen Heimatliebe-Umfrage, zu der unsere Redaktion im Frühjahr aufgerufen hatte. Während sie mit Blick auf die gesamte Sicherheitslage in ihrer Heimat noch die Schulnote 2,9 vergaben, scheint sie ein Thema besonders zu beschäftigen: Einbruch und Diebstahl. Immerhin wurden mehr als ein Drittel aller im Jahr 2023 erfassten Straftaten im Rhein-Kreis laut Kriminalitätsstatistik im Bereich Diebstahl registriert. Und das spiegelt sich auch in der Umfrage wider. Mit einer 3,3 benoteten sie die Sicherheit diesbezüglich besonders schlecht – sogar schlechter als die Leser und Leserinnen im gesamten Verbreitungsgebiet (Durchschnittsnote 3,1). Insbesondere die Menschen über 60 Jahre vergaben die Note „befriedigend“ oder „ausreichend“. Doch was sagt die Neusser Polizei zu diesem Thema?