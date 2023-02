Einbruchs-Serie in Neuss Mehr als ein Einbruch pro Tag

Wie die Polizei am Montag, 13. Februar mitteilte, ist es am Donnerstag, 9. Februar zu mehreren Einbrüchen in Neuss gekommen. Gegen 11.35 Uhr, kamen Bewohner eines Hauses an der Macherscheider Straße gerade von einem Einkauf zurück, als sie auf einen ungebetenen Gast trafen. Dieser hatte sich nach ersten Erkenntnissen über ein Fenster Zutritt verschafft, um sich im Inneren des Hauses in Ruhe umzusehen.