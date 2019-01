Festnahme in Krefeld : Polizei fasst Einbrecher-Bande nach 56 Taten in NRW

Neuss Die Polizei hat drei Tatverdächtige festgenommen, die für zahlreiche Einbrüche in NRW verantwortlich sein sollen. Die Bande arbeitete mit System: Sie bevorzugte ländliche Gebiete und schlug nie nach 21 Uhr zu.

Von Christoph Kleinau

Die Anfang November 2018 gebildete Ermittlungskommission „Mühle“ der Neusser Polizei hat eine Bande dingfest gemacht, der sie aktuell 56 Einbrüche in ganz Nordrhein-Westfalen – davon elf im Rhein-Kreis Neuss – sowie drei Taten in Rheinland-Pfalz und fünf in Niedersachsen zuordnet. Drei Tatverdächtige im Alter von 32, 34 und 36 Jahren, allesamt Bauarbeiter aus Albanien ohne Job und festen Wohnsitz in Deutschland, sitzen in Untersuchungshaft. Sie haben einige Taten bereits gestanden. Gegen weitere Verdächtige werde ermittelt, teilt Kommissar David Dogan als Leiter der Ermittlungskommission mit.

Er geht deshalb davon aus, dass sich die Zahl der Taten über die 64 Einbrüche hinaus, die zwischen Oktober und der Festnahme des Trios am Montag (14. Januar) in Krefeld verübt wurden, weiter erhöht.Aktuell geht die Polizei von einem Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro aus. Den Wert der Beute beziffert Dogan auf etwa 150.000 Euro. Genau lässt sich das wohl nicht sagen, da der Schmuck, den die Einbrecher stahlen, fast immer zeitnah versetzt und der Erlös mit dem ebenfalls erbeuteten Bargeld ins Ausland transferiert wurde. Dass Hintermänner der Bande der Adressat waren, schließt die Polizei aus. Das Geld hätten wohl die Familien der Tatverdächtigen erhalten.

Der Polizei waren die drei Männer bislang nicht aufgefallen. Einzige Ausnahme: der 32-Jährige. Er war im vergangenen Jahr wegen Diebstahl zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Von ihm nimmt die Polizei an, dass er wohl an allen Taten, die die Bande in wechselnden Zusammensetzungen verübt haben soll, beteiligt war. Meist als Fahrer, sagt Dogan. Kopf der Bande war der jüngste Tatverdächtige nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Über den 32-Jährigen war die EK „Mühle“ der Bande auf die Spur gekommen. Das war im Oktober nach einem Einbruch in ein Haus an der Mühlenbuschweg in Dormagen. Telefonüberwachung habe bei den anschließenden Ermittlungen eine wesentliche Rolle gespielt, sagt Dogan. Anfang November war den Fahndern klar: Dieses „Ding“ ist größer. So wurde die Ermittlungskommission gebildet, die in der Spitze elf Köpfe zählte.

Info Mehrzahl der Tatorte liegen in der Region Tatobjekte Die Bande brach fast nur in dunkle Häuser ein, aber auch in ein Geschäft in Krefeld und ein Viersener Altenheim. Tatorte im Kreis Die Taten im Rhein-Kreis wurden in Neuss (3), Grevenbroich (2), Meerbusch (3), Kaarst (2), Dormagen (1) verübt. Tatorte in der Region Tätig waren die Diebe in den Kreisen Kleve (11), Viersen (10), Heinsberg (4), Wesel (2) und Mettmann (2), sowie in Krefeld (4) und Mönchengladbach (1).

Von der Vorgehensweise der Bande hat sich die Polizei ein recht gutes Bild verschaffen können. Stets suchten sie in ländlichen Gebieten nach Häusern, in denen kein Licht brannte, und stiegen an deren Rückseite durch aufgehebelte Fenster oder Terrassentüren ein. Die Tatzeit liegt nie vor 17 und nie nach 21 Uhr. Zur Masche der Diebe gehörte offenbar auch, dass sie nie hintereinander mehrmals in der gleichen Region zuschlug. Das ist eine mögliche Antwort auf die Frage, warum die Bande mit ihrem Ford, den sie offenbar immer benutzte, am gesamten Niederrhein aber auch in Richtung Eifel, Münsterland oder Ostwestfalen unterwegs war. Auffällig war auch, dass sich die Verdächtigen sehr konspirativ verhielten. Bis zur Festnahme am vergangenen Montag war die genaue Identität der Männer ebenso ungeklärt wie die Frage, wo sie – offenbar nur in Krefeld – übernachtet haben.