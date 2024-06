Polizei fasst Tatverdächtigen Einbruch in Neusser Büroräume

Die Polizei ist am Sonntag gegen 1.50 Uhr zur Düsseldorfer Straße gerufen worden, wo in ein Firmengebäude eingebrochen wurde. Es wurde beobachtet, wie eine Person eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen und sich dadurch Zutritt ins Gebäudeinnere verschafft hat. Auf ihrer Anfahrt zum Tatort wurden Polizeibeamte auf einen 44-jährigen Mann aufmerksam, der von der Düsseldorfer Straße in die Gneisenaustraße lief und auf den die Personenbeschreibung zutraf.