Polizei gebraucht Schusswaffe in Neuss Flüchtende Einbrecher rasen mit Auto auf Polizisten zu

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen näherte sich eine alarmierte Polizeistreife zu Fuß gegen 0:40 Uhr an ein Firmengebäude an der Osterrather Straße in Neuss an, nachdem ein Zeuge gemeldet hatte, dass vier Personen dort einbrechen würden. Mit hoher Geschwindigkeit sollen die Einbrecher in einem Pkw auf die Beamten zugefahren sein. Die Beamten hätten laut Aussage der Staatsanwaltschaft laut „Stopp“ gerufen um das Auto zum Anhalten zu bringen, darauf wurde jedoch nicht reagiert. Die Polizisten sollen dann zwei Schüsse auf die Reifen des Fahrzeugs abgegeben haben das Fahrzeug auf diese an der Weiterfahrt zu hindern. Ihre Flucht konnten die Täter in dem Pkw jedoch fortsetzen.