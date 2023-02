Hund warnt seinen Bewohner Einbrecher schlagen in Dormagen, Kaarst und Neuss zu

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Alten Heerstraße in Kaarst verständigte am Dienstag ebenfalls die Polizei. Sie hatte Hebelspuren an der Haustür bemerkt, die auf einen erfolglosen Einbruchversuch hindeuten. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 30. Januar, 22 Uhr, bis Dienstag, 31. Januar, 18 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.