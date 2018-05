Neuss: Ein Stadtteilfest vieler Kulturen

Neuss Hunderte Besucher feierten in Erfttal ihre intakte Nachbarschaft.

Besonders in einem Stadtteil wie Erftteil hat so ein Fest, das jetzt erstmalig seit fünf Jahren wieder veranstaltet wurde, eine besondere Funktion. Schließlich gilt der Bezirk als sozialer Brennpunkt. "Wir wollen mit diesen Festen zeigen, dass wir in Erfttal ein enges Miteinander haben und die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ansprechen", begründet Paul Petersen, Leiter des Bürgerhauses an der Bedburger Straße. Schließlich ist Ertfttal mit 27,4 Prozent Ausländeranteil (hinzu kommt eine hohe Anzahl von Deutschen mit ausländischen Wurzeln) ein Stadtteil vieler verschiedener Kulturen. Dass sich manche Menschen abschotten, sei nicht zu vermeiden, als Netzwerk könne man jedoch ein Angebot wie dieses schaffen, um einen Anreiz zu bieten, sich zu integrieren.