Uferpark Neuss : Ein Spaziergang zum Neusser Uferpark

Innenstadt nah und doch ein Ziel für Spaziergänger: der Uferpark im Neusser Hafen. Foto:jasi. Foto: Simon Janssen

Neuss Wenn der ständig (oder immer wieder) defekte Aufzug an der Pierburg-Brücke nicht wäre, könnte der Neusser Uferpark sich zu einem beliebten Ziel für Spaziergänger und Flaneure entwickeln. Denn dort herrscht (zumindest ab Frühjahr) viel Grün, vor allem aber es sind kurze Wege, um in die Innenstadt zu kommen, dort durch die Geschäfte zu bummeln oder auf dem Markt einen Kaffee zu trinken. Das hat sogar seinen Reiz in diesen Tagen, selbst wenn das Wetter nicht das beste ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Denn wer hat schon die Möglichkeit, mehr oder weniger vor der Haustür stadtnah spazierenzugehen?

Am April sind es vier Jahre, dass der Uferpark eröffnet wurde. Entworfen hat ihn als Freizeitgelände der Landschaftsarchitekt Wolfgang Mueller. Rund 2,4 Hektar ist der Park groß, 850 Meter lang und hat gepflasterte Wege in einer Gesamtlänge von 1200 Metern.

Für alle, die gut zu Fuß sind, ist die Brücke über dem Hafenbecken ein guter Zugang. Alle anderen sollten die Zugänge von der Industriestraße ausgehend nutzen – auch wenn es nicht sonderlich attraktiv ist, dort entlang zu laufen. Immerhin ist es mit dem Uferpark zum ersten Mal seit dem Mittelalter wieder möglich, stadtnah am Wasser entlang zu laufen. Mittlerweile sind auch die Pflanzen ordentlich gewachsen, so dass sich der „Grün“-Eindruck beim Spaziergänger schnell einstellt. Ein Chill-Bereich, ein Bolzplatz für Jugendliche und ein toller Kinderspielplatz runden das Angebot für den Besuch aller Altersklassen dort ab. Und wer nach dem Spaziergang noch etwas etwas essen oder trinken möchte, kann sich in diversen Cafés und Restaurants nur wenige Meter weiter Richtung Innenstadt oder Kino niederlassen.

Die große Zeit des Uferparks aber kommt wohl erst noch. Erstens, wenn die Temperaturen steigen und auch der Wasserspielplatz wieder in Betrieb ist. Zweitens, wenn es abends länger hell ist, und drittens wenn nicht jeder, der dort wandelt, seinen Müll liegen lässt. Denn was einerseits ein Vorteil ist – der Park wirkt selten überfüllt –, ist auch ein Nachteil: Weniger Spaziergänger bedeuten auch weniger Achtsamkeit.

Gleichwohl bleibt es dabei, dass an dieser Stelle selten wie sonst in Neuss das Wandeln am Wasser möglich ist. Wer Glück hat, kann Kanuten beim Training oder Binnenschiffer bei der Arbeit zusehen. Für jemanden, der der Steinwüste der Stadt entfliehen möchte, ohne dafür eine längere Autofahrt hinnehmen zu müssen, ist der Besuch des Uferparks in Neuss eine unschlagbare Alternative. Gerade jetzt, wo jeder froh über jeden kleinen Sonnenstrahl ist (Adresse: Industriestraße 1). hbm

(hbm)