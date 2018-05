Neuss: Ein Rettungsboot namens Triton

Neuss Beim "Anfahren" wurde die neue Errungenschaft der Wasserwacht getauft.

Wassersport-Interessierte hatten einiges zu bestaunen. Um die 30 Boote fuhren nach und nach in den Sporthafen ein. Egal, ob Ruderboot, Motorboot, Kanu, kleine Segeljacht oder Rettungsboot. Auf eine Attraktion mussten die Zuschauer jedoch verzichten: So war das Feuerlöschboot Alfons Frings bei der Eröffnung nicht dabei. "Die Werft ist wohl mit der nötigen Arbeit nicht fertig geworden", sagte Franz-Josef Schäfer, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Wassersport, der die Veranstaltung moderierte.

Die "Triton" wurde in den Niederlanden gebaut und liegt erst seit wenigen Tagen im Wasser. Nach Angaben von Dirk Büchen hat sie rund 100.000 Euro gekostet. "Davon trägt der DRK-Kreisverband 75 Prozent und der Förderverein der DRK Wasserwacht 25 Prozent ", so der Pressesprecher der DRK-Wasserwacht. Die Vorstellung der "Triton" bedeutet: Das Rettungsboot "Survivor" hat ausgedient. Es war 28 Jahre lang im Dienst und wurde jetzt an Land gezogen. "Das Boot war einfach verschlissen", sagt Büchen. Nun wird die "Survivor" entweder ausgeschlachtet, um noch ein paar Ausrüstungsteile zu retten, oder sie wird verkauft.