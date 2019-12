Neuss : Ein Markt für Liebhaber von Modellspielzeug

Es gibt unter anderem Modelleisenbahnen. Foto: ADLER-Märkte GmbH

Neuss Am Sonntag schlagen die Sammlerherzen in der Neusser Stadthalle wieder schneller: Dann ist an der Selikumer Straße 25 die Welt der Adler-Modellspielzeugmärkte zu Gast.

Von 11 bis 16 Uhr öffnen sich die Türen für die Besucher. Ob Neueinsteiger oder erfahrener Profi, jeder hat die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten Tipps und Know-how auszutauschen sowie über die zu erstehenden Modelle mit den Händlern zu verhandeln. Kaufinteressierte können ihr ins Auge gefasste Eisenbahnmodell vorher auf einem multifunktionalen Testgleis ausprobieren.

Die Händler bieten gebrauchte und neue Modelleisenbahnen, Modellautos, Bausätze, Zubehör, Elektronikteile, Ersatzteile, Literatur und altes Blechspielzeug zum Kauf an. Die Palette reicht von einfachen Einsteigermodellen über technisch aufwendige bis zu seltenen, wertvollen Sammlerstücken. Wer selbst noch altes Spielzeug besitzt, kann es mitbringen, um es den Händlern anzubieten. Auch ein Tauschen der Waren ist möglich.

Der Eintritt zum Modellspielzeugmarkt kostet sechs Euro für Erwachsene. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben in Begleitung eines Erziehungsberechtigten freien Eintritt.

(NGZ)