Beusch auf der Neusser Museumsinsel Hombroich Ein leeres Labyrinth voller verlorener Zeit

Das Museum Insel Hombroich, sagt auch Pressesprecherin Susanne Ruprecht, kann man nicht beschreiben, man muss es erfahren. So geht es auch mir heute: mit dem Auftrag, ein sogenanntes „Nichts“ zu beschreiben, darüber zu schreiben, wo nichts mehr ist, begebe ich mich an diesem Nachmittag zu einer Performance an einen leeren Ort. Denn schon seit drei Jahren steht einer der größten Kunsträume der Insel Hombroich, das Labyrinth, leer, weil der Raum aufwendig renoviert wurde. Doch jetzt kann es wieder besichtigt werden – für kurze Zeit ist das Labyrinth sogar in seinem Ur-Zustand, das heißt, der reinen skulpturalen Form zu besichtigen. Denn erst im Herbst zieht dort die Sammlung wieder ein, solange füllen verschiedene Kunst-Interventionen den Raum.