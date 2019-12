Aktion in der Innenstadt : Eine lebende Tanne spaziert durch Neuss

Performer Krist Doo aus den Niederlanden hatte vor zehn Jahren die Idee, sich in einen Christbaum zu verwandeln. Foto: Krist Doo

Neuss Am Samstag zog in der City ein besonderer Weihnachtsbaum die Blicke auf sich. Die Aktion fand zum ersten Mal in Neuss statt.

Seine Zweige sind mit Kugeln geschmückt und auch eine Krippe hat der Baum mitgebracht: Unter allen Tannenbäumen in Neuss stach dieses Exemplar am Wochenende besonders hervor. Denn anders als seine Artgenossen begnügte er sich nicht damit, einfach am Straßenrand zu stehen. Er schlenderte durch die Innenstadt, drehte eine Runde über den Weihnachtsmarkt und erkundete auch die Seitenstraßen.

Eingeladen wurde der lebende Baum von der Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN): Nachdem sie die Straßen mit 150 Weihnachtsbäumen ausgestattet hat, wollte ZIN die Neusser mit einem Walking-Act überraschen. „Normalerweise gehen die Leute an den Tannenbäumen vorbei – jetzt machen wir’s mal umgekehrt, und das fällt auf“, sagt City-Manager Thomas Werz. Vier Stunden lang war der außergewöhnliche Baum – ein echter Hingucker – am Samstag unterwegs, verwickelte die Besucher in Gespräche und ließ sich fotografieren.

Unter dem Nadelkleid steckt Micha Horowitz. Er ist als Straßentheaterkünstler unterwegs und gehört zu einem Team um den Niederländer Krist Doo. Der schlüpft auf Festivals in die Rollen von verschiedenen Affen oder steinernden Riesen.

Vor zehn Jahren entstand dann die Idee, als lebender Christbaum durch die Gegend zu streifen: Damals hat ihn das Citymanagment seiner Heimatstadt Oss gefragt, ob er sich nicht etwas Lustiges für die Weihnachtszeit ausdenken kann. „Ich dachte mir, dass es sicher nett ist, als verkleiderter Baum umher zu ziehen“, sagt Doo, „so habe ich einen entworfen.“ Gesagt getan: Die Zweige sind aus Plastik, eine rote Hose und Tannenschuhe komplettieren das Kostüm. Gewogen wurde es nie. Aber: „Es trägt sich wie ein extravagenter Winterpelz.“ Eine halbe Stunde dauert es, bis sich Doo und Horowitz in das lebende Weihnachtssymbol verwandelt haben. „Weihnachtsbäume verbreiten immer gute Laune, wir bringen selbst den größten Grinch zum Lachen“, verrät Doo. In Neuss war der lebende Tannenbaum nun zum ersten Mal unterwegs.