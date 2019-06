RLT-Intendant in Neuss : „Ich bin ein intellektueller Theatermacher“

Für eine Spielzeit saß Reinar Ortmann im RLT-Intendantenbüro am Schreibtisch. Ab August ist das Arbeitsplatz seiner Nachfolgerin Caroline Stolz. Foto: Helga Bittner

Ein Jahr lang hat Reinar Ortmann die Geschicke des RLT als Nachfolger von Bettina Jahnke bestimmt. In einem Interview spricht er über den Abschied und seine Zukunft.

Helga Bittner

Ein Jahr lang war Reinar Ortmann Intendant des RLT. Er wollte seine Zeit als Bühnenchef von Beginn an nicht als Interimslösung verstanden wissen. Ob sich das und auch anderes so erfüllt hat, wie er es wollte, erzählt er im Interview.

Herr Ortmann, wie gehen Sie – mit einem weinenden und einem lachenden Auge?

Info Ortmann hat als Dramaturg begonnen Ausbildung Reinar Ortmann stammt aus Bonn, wurde dort 1970 geboren, hat in Gießen Angewandte Theaterwissenschaften studiert. Er ist freier Dramaturg und Regisseur, hat ein Off-Theater geleitet, war als Dramaturg am Düsseldorfer Schauspielhaus und Staatstheater Darmstadt engagiert. Werdegang Mit der Spielzeit 2014/15 kam Ortmann als Chefdramaturg an das RLT und war ein Jahr später zudem Vertreter der Intendantin in künstlerischen Fragen. Er übernahm die Nachfolge von Bettina Jahnke zu Beginn der aktuellen Spielzeit, hat selbst Regie bei „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch und „Herz der Finsternis“ nach Joseph Conrad geführt.

Reinar Ortmann Nach insgesamt fünf Jahren, die ich nun in Neuss tätig war, und besonders nach den beiden intensiven vergangenen Jahren in der Leitungsfunktion – ich habe schon 2017/18 die noch laufende Spielzeit vorbereitet – gehe ich mit einem weinenden Auge, weil ich hier mit einem wirklich tollen Team gearbeitet habe. Wir haben so viel geschafft, eine sehr erfolgreiche Spielzeit gehabt. Aber noch fehlt der Modus, das zu reflektieren. Das geschieht vermutlich erst später – und um so mehr, wenn der Stress abfällt.

Was meinen Sie mit Stress? Die Theaterleitung, die Spielplanaufstellung? Die Regie?

Ortmann Das meine ich weniger. Auch wenn das alles durchaus Stress bereitet hat. Aber es gibt halt die einen oder anderen Zwänge, administrativer oder anderer Art, da muss man auch schon mal kämpfen, um den Kopf frei zu behalten. Geholfen hat aber sicherlich, dass ich in dieser Spielzeit nicht die nächste vorbereiten musste. Dadurch konnte ich mich ganz auf die Gegenwart konzentrieren. Planerisch aufwendiger war mich auf jeden Fall die vergangene Spielzeit, als Bettina Jahnke schon in Potsdam war (als designierte Intendantin des dortigen Hans-Otto-Theaters, d. Red.), aber ich sie hier vertreten habe und zugleich vorbereiten musste, was in dieser Spielzeit gezeigt wurde.

Was kommt für Sie nach dem RLT?

Ortmann Ich werde erst mal frei arbeiten, konkret ist eine Arbeit am Forum Freies Theater in Düsseldorf vereinbart. Sicherlich steht auch eine lange Reise an, aber vor allem will ich grundsätzlich darüber nachdenken, wie sich das Theater und das Publikum weiterentwickeln. In den vergangenen Jahren hat es dazu schon viele Ansätze und Initiativen gegeben, und ich halte es für sehr notwendig, darüber weiterzureden.

Würden Sie noch mal eine Intendanz übernehmen?

Ortmann Ja. Das traue ich mir jetzt umso mehr zu. Allerdings es ist auch so, dass ich nicht unbedingt Intendant sein muss, um kreativ zu sein. Mit der Chefposition wechselt man schließlich auf die Arbeitgeberseite. Dabei habe ich gemerkt, dass es sinnvoll ist, mit flachen Hierarchien zu arbeiten. Das würde ich auch weiter so halten.

Gibt es irgendetwas, was Sie bereuen oder vielleicht anders machen würden?

Ortmann Da gibt es sicherlich einiges, aber nichts Grundsätzliches.

Kein Stück absetzen, Sie sind nicht enttäuscht von der einen oder anderen Inszenierung?

Ortmann Natürlich ist nicht alles so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Manche Erwartungen haben sich nicht erfüllt, aber das ist normal. Doch es gehörte zu meinen Aufgaben, Regisseuren einen großen künstlerische Freiraum zu geben und ihnen den Rücken zu stärken.

Wo sehen Sie Ihren größten Erfolg?

Ortmann Sicherlich darin, dass wir es geschafft haben, den politischen Anspruch, den wir in dieser Spielzeit hatten, in seiner ganzen Breite zu erfüllen. Zum Beispiel war uns das Stück „Europa verteidigen“ ein großes Anliegen und der Autor hat uns sehr geholfen, das Stück noch mal zu aktualisieren.

In der nächsten Spielzeit tritt mit Caroline Stolz eine Frau und ein Mitglied der jüngeren Generation an...

Ortmann ... was ich grundsätzlich sehr gut finde. Es ist Zeit, dass die Jüngeren ans Ruder kommen, und das gilt erst recht für Frauen. Es hat auch was mit Nachdenken über Theater zu tun, wenn sich die Bühnen immer mehr an die Diversität der Gesellschaft anpassen.

Wo sehen Sie den größten Unterschied zwischen Ihrem Spielplan und den der nächsten Spielzeit?

Ortmann Tatsächlich in der Frage, welche Bedeutung Politik hat. Der nächste Spielplan setzt stark auf Popularität. Wir haben uns nicht gescheut, es uns unbequem zu machen und sind zum Beispiel sehr düster mit „Mamma Medea“ eingestiegen. Die nächste Spielzeit bedeutet eine Zeitenwende – und das ist auch gut so.

Sie sehen sich eher als intellektueller Theatermacher?

Ortmann Auf jeden Fall. Ich komme von der Dramaturgie und inszeniere auch lieber die anspruchsvollen, sperrigen Stoffe. Ich begreife mich ganz dezidiert als intellektuellen und politischen Theatermacher.

In Neuss hat das funktioniert?

Ortmann Wir haben überraschend viel positives Feedback für die politischen Setzungen bekommen. Selbst jene aus der politischen Opposition haben gesagt: Es hat nicht immer gepasst, aber es war eine starke Spielzeit. Ich gehe also mit einem guten Gefühl.