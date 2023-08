Schützen, Nervenkitzel und Co. Ein Jahr Leben in Neuss – was ich gelernt habe

Diese ständige Feierei stellt jedoch auch Menschen mit Auto vor große Herausforderungen und sorgt für die extra Portion Nervenkitzel. Parken in der Innenstadt gestaltet sich ja ohnehin schon immer etwas schwierig. Doch nun muss man immer besonders aufmerksam sein. Von Straßensperrungen mal abgesehen, kann man nie so genau wissen, wann mal wieder die Parkplätze in der City abgesperrt werden. Es empfiehlt sich also immer mal wieder ein kleiner Spaziergang (ist ja auch gesund), um die Parkplatzsituation zu eruieren. Nicht, dass es ein böses Erwachen gibt und das Auto fort ist. Und wer sich vornimmt, mal klimafreundlich unterwegs zu sein, der wird auch vor so manches Problem gestellt. Hier hat sich die Rheinbahn nämlich die KVB (steht eigentlich für „Kommt vielleicht bald“) in Köln zum Vorbild genommen. Mal kommt sie, mal auch nicht. Es ist immer eine gewisse Gefühls- und Baustellenfrage. Aber immerhin fährt sie in der Innenstadt kostenlos, wenn sie denn kommt.