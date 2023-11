Fotos Ein Blick in die St. Martinuskirchen im Rhein-Kreis Neuss

Fällt das Licht durch das große Kirchenfenster der St. Martinuskirche in Neuss-Holzheim, erinnert das Farbenspiel an den Anblick einer Laterne. Die selbstlose Tat Martins steht im Vordergrund – entworfen wurde das Fenster in den 1960er Jahren von Hans Dornhoff, Josef Wasen in Neuss hat es erstellt.