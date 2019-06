Eichenprozessionsspinner in Neuss : Südpark nach Giftraupenbefall wieder freigegeben

Neuss Der Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner wurde auf dem Freizeitgelände wie geplant abgeschlossen.

Wegen voller Auftragsbücher in der Branche konnte die Raupenbekämpfung im Südpark erst am Mittwoch gestartet werden. Aufgrund einer erhöhten Priorität wurde jedoch bereits am Montag der Befall am Spielplatz im Alten Stadtgarten beseitigt. Nach einer Kontrolle durch das Amt für Stadtgrün, Klima und Umwelt ist der Spielplatz seit Mittwoch wieder freigegeben. Auch das Nest an der Gesamtschule Norf ist mittlerweile entfernt worden.