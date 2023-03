Festakt für Rita Süssmuth Neuss hat eine neue Ehrenbürgerin mit Plänen

Die 85-Jährige spricht eine halbe Stunde ohne Manuskript über das, was sie im Herzen bewegt. Über die Dialogbereitschaft als Voraussetzung, um etwas zu erreichen: „Ich halte nichts von Sätzen wie: Mit dem werden wir nie wieder reden.“ Sie spricht vom gelebten Zusammenhalt in „diesen verworrenen Zeiten, in denen man in Depression versinken könnte“ und von Tugenden. Dazu zählt Süssmuth die Fähigkeit, nach Niederlagen die Kraft zum Aufstehen und Weitermachen zu finden, die sie als eigenen Wesenszug beschreibt. Eine Tugend ist für sie aber auch, Haltung zu zeigen und durchzuhalten – gerade in einer Zeit, in der hinter das Modell der parlamentarischen Demokratie Fragezeichen gemacht würden. Haltung verbinde sie mit dem Namen Armin Laschets, sagt Süssmuth, dem sie „höchste Anerkennung“ dafür zolle.