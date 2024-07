Ehrenamtspreis 2024 im Rhein-Kreis Neuss “Wir brauchen die stillen Helden des Alltags“

Karl-Heinz Stauten Füreinander da sein: Das ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält – von der Familie über den Freundeskreis und den Vereinen bis hin zum großen Ganzen. Der Staat und kommerzielle Anbieter können nie alles leisten. Leider nimmt die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement ab, vor allem zu langfristigem, verlässlichem persönlichem Engagement. Wir sehen aber auch, zu welcher Hilfsbereitschaft Menschen in der Lage sind, etwa wenn Menschen durch Schicksalsschläge in Not geraten sind oder die Dorfkirche eine neue Orgel braucht. Unsere Gesellschaft braucht sie alle, die stillen Heldinnen und Helden des Alltags, die, auf welche Weise auch immer, tatkräftig für andere da sind. Dafür wollen wir werben.