Ehrenamtspreis 2024 im Rhein-Kreis Neuss „Jedes Ehrenamt ist gleich viel wert“

Dirk Brügge Es gibt bei uns im Rhein-Kreis Neuss viele Menschen, die sich tatkräftig für andere einsetzen. Wie wertvoll das ist, spüren die Bürgerinnen und Bürger fortwährend in ihrem Alltag. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in einer kleinen Selbsthilfegruppe, in einem großen Verein, einem Wohlfahrtsverband oder als private Helfer engagieren. Jedes Ehrenamt ist gleich viel wert. Oft ist es aber so, dass die ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger eher im Stillen wirken. Sie sind die heimlichen Helden unserer Gesellschaft. Ihre Leistung für das Gemeinwohl möchten wir mit unseren Auszeichnungen würdigen. Zugleich möchten wir damit noch einmal verdeutlichen, wie bereichernd das Ehrenamt für uns alle ist, und natürlich noch mehr Menschen motivieren, ehrenamtlich tätig werden.