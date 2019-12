Tag des Ehrenamtes in Neuss : Ehrenamtliche im Hospiz sorgen für menschliche Wärme

Tag des Ehrenamtes in Neuss

Neuss Im Augustinus-Hopsiz am Kloster Immaculata werden die Bewohner nur Gäste genannt. Doch auch wenn sie selbst nur zu Gast sind, so freuen sich die oft todkranken Menschen doch immer über Besuch.

Zu denen, die ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenken, gehören auch Dagmar Grünastel und und Elke Hannen, die sich ehrenamtlich mindestens einmal in der Woche im Haus engagieren. „Ohne die Ehrenamtlichen wären die Hospize heute nicht, was sie sind“, stellt die Einrichtungsleiterin Andrea Wilgo zum Tag des Ehrenamtes, der am 5. Dezember gefeiert wird, fest.