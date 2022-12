Gehandicapte Menschen profitieren davon Wie das Tafel-Taxi den Menschen in Neuss den Alltag erleichtert

Wenn Wolfgang Speis mit seinem großen weißen Transporter in dem ruhigen Wohngebiet in Reuschenberg vorfährt, steht die 84-jährige Marianne Koch bereits auf dem Balkon ihrer Wohnung und winkt. Vorfreudig wartet sie auf den Besuch des Ehrenamtlers. Auf ein kurzes Gespräch. Und auf die frische Wochenration an Lebensmitteln der Tafel. Denn diese nimmt die Seniorin bereits seit mehreren Jahren in Anspruch.