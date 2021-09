Ehrenamt im Rhein-Kreis Neuss : Sportfischerverein Kaarst hat den Naturschutz im Blick

Kaarst Den Lebensraum des Kaarster Sees ökologisch zukunftsfähig machen – dieses hoch gesteckte Ziel hat sich der Sportfischerverein Kaarst zur Aufgabe gemacht.

Der Verein befischt den Großen Kaarster See ganzjährig und den Kleinen See außerhalb der Badesaison. Der erste Vorsitzende Karsten Silberbach ist mit Herzblut, großem Wissen und Engagement dabei, unterstützt von Norbert Enkel und Heinz-Peter Hoster. „Unser Verein ist seit 1938 am Gewässer ansässig. Das ist durch eine alte Kiesgrabung unnatürlich entstanden – es dient zwar der Naherholung, ist aber nicht ökologisch“, umreißt Silberbach die Problematik.