Online oder per Telefon : Jetzt abstimmen für den Ehrenamtspreis im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Zehn Kandidaten stehen zur Wahl für den Ehrenamtspreis „Freiwillig. Engagiert. Für andere.“ In den vergangenen Wochen wurden sie jeweils im Porträt vorgestellt, nun kann bis Sonntag über den Sieger abgestimmt werden. Hier geht es zum Online-Voting.

Die Aufregung steigt. Denn nachdem in den vergangenen Wochen alle zehn Kandidaten, die für den Ehrenamtspreis des Rhein-Kreises „Freiwillig. Engagiert. Für andere.“ nominiert wurden, vorgestellt worden sind, liegt es nun in den Händen der NGZ-Leser, einen Sieger zu küren. Und deshalb heißt es ab sofort: Stimme abgeben! Bis Sonntag, 26. September, 24 Uhr, können Sie online für Ihren Kandidaten voten. Einen Überblick über die Nominierten gibt es hier .

Die Abschlussveranstaltung zum Ehrenamtspreis findet am 4. Oktober statt. Dann wird aber nicht nur der Sieger in der Kategorie Publikumspreis gekürt, sondern auch die beiden in den Kategorien Jurypreis und Jugendpreis. Sie wurden von der sechsköpfigen Jury bestimmt. Dotiert sind diese Preise ebenfalls jeweils mit 1500 Euro. Und auch das Geld soll einem sozialen Zweck oder einer sozialen Einrichtung zugute kommen. Eine Ausnahme gibt es beim Jugendpreis. Die/der Ausgezeichnete darf ein Drittel des Preisgeldes behalten.