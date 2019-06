Wettbewerb im Rhein-Kreis Neuss : Jetzt abstimmen für den Ehrenamtspreis

Rhein-Kreis Neuss Zwölf Kandidaten haben wir in den vergangenen Wochen vorgestellt. Sie alle sind für den Ehrenamtspreis des Rhein-Kreis Neuss, RWE und der NGZ nominiert. Bis Sonntag, 23. Juni 24 Uhr, kann abgestimmt werden – per Telefon oder online.

Zwölf Kandidaten hatte die vierköpfige Jury aus Vertretern von Rhein-Kreis, RWE und NGZ aus den Vorschlägen für den Ehrenamtspreis „Freiwillig. Engagiert. Für Andere.“ für soziales Engagement ausgewählt. Die sind in den vergangenen Wochen in der Neuß-Grevenbroicher Zeitung vorgestellt worden. Ehrenamtlich engagiert sind sie in ganz unterschiedlichen Bereichen, aber alle mit großem Einsatz und Hingabe. Viele von ihnen sind schon seit etlichen Jahren aktiv. Eine Auszeichnung haben alle verdient. Zu einer Kandidatenübersicht geht es hier.

Die jeweiligen Telefonnummern der Kandidaten stehen unter ihren Fotos. 50 Cent kostet der Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend. Die Teilnahme- und Datenschutzbedingungen sind unter rp-online.de/teilnahmebedingungen zu finden. Die Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung findet am Dienstag, 2. Juli, statt. Dann werden auch der Jurypreisträger sowie die beiden Jugendpreisträger, die die Jury bestimmt hat, geehrt. Sie werden in der kommenden Woche in der NGZ in einem Porträt vorgestellt.