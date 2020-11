Edeka Gossens in Neuss : Umweltfreundlicher dank neuer CO2-Kühlanlage

Derikum Seit knapp fünf Wochen ist der Edeka-Markt an der Schellbergstraße in Derikum geschlossen, nun steht die Wiedereröffnung kurz bevor.

Wenn sich am 1. Dezember die Türen wieder öffnen, dann warten eine Reihe von Neuerungen auf die Kunden. So wurden neue, umweltfreundlichere Kühlregale und Tiefkühltruhen eingebaut, eine Frisch-Fisch-Theke und eine Sushi-Bar erweitern das Angebot.

Wer den Markt zu Fuß ansteuert, bemerkt an der Grundstückseinfahrt bereits die erste Veränderung: Ein breiter, separater Fußweg und ein Zebrastreifen wurden angelegt, damit Fußgänger die Geschäfte sicherer erreichen können. Drinnen sind derzeit noch einige Handwerker mit den letzten Arbeiten beschäftigt, während die Mitarbeiter bereits die Waren in die Regale räumen. „Wir werden pünktlich zur Eröffnung fertig“, betont Inhaber Christian Gossens (44).