Erzbischöfliches Berufskolleg Neuss EBK setzt neue Standards in der Erzieher-Ausbildung

Das Erzbischöfliche Berufskolleg (EBK) mit seinen Standorten Marienhaus und Marienberg bietet angehenden Erzieherinnen und Erziehern künftig eine Zusatzqualifikation „Bewegungsförderung für Kinder“ an und setzt damit nach eigener Überzeugung neue Standards in der Ausbildung von Fachkräften für die Kindertagesbetreuung. In einer Welt, die die transformative Kraft von Bewegung für die Entwicklung von Kindern zunehmend erkennt, gehe das Berufskolleg mit einer wegweisenden Initiative voran, erklärt Schulleiterin Esther Wolters. Sie hat mit der Sportfachschaft des EBK den Ausbildungskanon erweitert und verspricht: Die Zusatzqualifikation befähige dazu, „nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch das Wohlbefinden und die persönliche Entwicklung der Kinder zu fördern“.