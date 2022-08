Unfall in Neuss : E-Bike-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Holzheim Ein 82 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist nach einem Verkehrsunfall seinen schweren Verletzungen erlegen. Er war von einem Auto erfasst worden.

Der Mann war am Samstag gegen 19.30 Uhr auf dem Verbindungsweg der Eppinghovener Straße zur B 477 unterwegs und beabsichtigte, diese zu queren. Dabei wurde er vom Auto einer 70 Jahre alten Frau aus Grevenbroich erfasst, die die B 477 aus Richtung Reuschenberg kommend in Richtung Speck befuhr. Der 82-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Das teilt die Polizei mit. Die Grevenbroicherin erlitt einen Schock und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.