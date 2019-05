Kurioser Unfall in Neuss : 13-Jähriger verletzt Mutter beim Ausparken mit Auto

Der Wagen wurde bei dem Unfall leicht beschädigt. Foto: Emergency-Report.de - Bothe

Neuss Kurioser Fall an der Dyckhofstraße in Neuss: Ein 13-Jähriger wollte am Donnerstagabend gegen 22 Uhr offenbar eine kleine Spritztour mit dem hauseigenen Auto machen - und verletzte dabei seine Mutter.

Noch beim Ausparken aus der Garage bemerkte seine Mutter das Vorhaben ihres Sohnes und eilte nach draußen, um die Tour zu verhindern. Dabei machte der Teenager nach Polizeiangaben allerdings einen „Fahrfehler“ und fuhr seine Mutter an, die dadurch verletzt wurde. Sie musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden, obwohl sie eine Behandlung laut Polizei zunächst ablehnte.