Europäisches Chorkonzert im Schloss Dyck Konzert auf Schloss Dyck war ein singendes Bekenntnis zu Europa

Birte Wienands, Vorsitzende der „Freunde und Förderer“, betonte in ihrer Begrüßungsrede, dass die Chor-Matinee ein freudestrahlendes und unbeschwertes Bekenntnis zu Europa darstellen sollte, im Gegensatz zu den oft mahnenden Worten in politischen Reden. Sie forderte die Konzertbesucher auf, am 9. Juni ihre Stimme für die Demokratie in Europa zu nutzen und dankte ausdrücklich der NRW-Landesregierung, die das Chorkonzert durch die Initiative „Europa-Schecks“ unterstützt hat.