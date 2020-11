Trotz Sanierung : Land NRW plant Neubau der Fleher Brücke zwischen Düsseldorf und Neuss

Die Fleher Brücke verbindet Düsseldorf und Neuss (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Update Düsseldorf/Neuss Seit mehr als einem Jahr wird die Fleher Brücke saniert, nun hat das Land nach Angaben von Straßen.NRW die Planungen für einen Neubau eingeleitet. Die Reaktionen fallen im besonders betroffenen Neuss-Uedesheim verhalten aus. Kritische Töne kommen von IHK und ADAC.

Weil ein aktuelles Gutachten zu dem Schluss kommt, dass es technisch nicht möglich ist, die Brücke wieder so zu sanieren, dass sie wieder für den sechsspurigen Verkehr freigegeben werden kann, hat das Land Nordrhein-Westalen „vorausschauend“ die Planungen für einen Neubau eingeleitet, heißt es in einer Mitteilung von Straßen.NRW.

Der Landesbetrieb hat aber auch gute Nachrichten zu verkünden: Weil die Sanierung schneller vorankommt als geplant, können ab Januar zwei Spuren je Fahrtrichtung für den uneingeschränkten Auto- und Lastwagen-Verkehr freigegeben werden. Das gilt auch für den Schwerlastverkehr. Und: Bis zur Fertigstellung des Neubaus soll das so bleiben. Zum Stand des Planungsverfahrens und zum Zeitplan wurde am Mittwoch vorerst nichts bekannt.

Der Jubel über diese Ankündigungen fällt vor allem in dem besonders betroffenen Neuss-Uedesheim verhalten aus. Dort hatte man sich bislang mit der Durchhalteparole eingerichtet, dass die Brücke 2024 saniert und wieder sechsspurig nutzbar sein würde. Das half, den täglichen Stau vor diesem Nadelöhr einigermaßen zu ertragen. Doch nun verschiebt sich die zeitlich Perspektive deutlich. Stefan Crefeld (CDU), Vorsitzender des Bezirksausschuss Uedesheim, geht von mindestens zehn Jahren aus, in denen man mit erheblichen Einschränkungen im Verkehr vor und auf der Brücke rechnen muss. Schneller werde der Neubau nicht fertig sein, ist er sicher.

Die Möglichkeit, dass eine Sanierung am Ende nicht reichen und ein Neubau notwendig werden könnte, war schon vor mehr als einem Jahr aufgezeigt worden. Anlass war ein Besuch von Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) auf der Brücke. Offen blieb allerdings, wann dieser Punkt auch aus wirtschaftlicher Sicht erreicht sein würde. Crefeld hakte bei Straßen NRW nach, bekam aber keine Antwort. Jetzt sagt er enttäuscht: „Vielleicht hätte die Entscheidung zum Neubau viel früher getroffen werden können.“

Reiner Breuer, Bürgermeister der Stadt Neuss, intervenierte am Mittwoch umgehend beim Landesverkehrsministerium. Dort brachte er noch einmal die Frage an, ob auf einer baustellenfreien Brücke die beiden äußeren Bahnen, die aus statischen Gründen weiter für den normalen Verkehr gesperrt bleiben müssen, nicht als Vorrangspuren für den im Stundentakt zwischen Neuss und Düsseldorf pendelnden Schnellbus ausgewiesen werden können. „Ich glaube nicht, dass die Brücke deshalb einstürzen wird“, sagt Breuer, der aus dem Ministerium zunächst kein Nein zu seiner Anregung hörte. Wird daraus ein Ja, dann böte das doch auch in dieser kritischen Situation noch eine Chance, sagt Breuer: „Ein schwacher Trost, aber eine Idee.“

Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat des Rhein-Kreises, nennt die Nachricht aus der Landesbehörde in zweierlei Hinsicht positiv für die Bürger und Unternehmen im Rheinland. Einmal sei die Brücke bald wieder offen, weil die Sanierung schneller voran gekommen ist, als zunächst geplant. Dass dafür Geld verpulvert worden sein könnte, weil jetzt doch ein Neubau kommt, sieht er differenzierter: Diese Investition sichert ab, dass die Brücke nun auf Jahre weiter genutzt werden können – und zwar anders als im Fall der Leverkusener Rheinbrücke „ohne Einschränkungen.“ Zweitens sichere der Neubau die Verbindung über den Rhein für die Zukunft. Das seht auch der Neusser Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings so: „Dadurch wird die Verkehrsanbindung von Neuss nachhaltig verbessert.“

Mit Blick auf reihenweise marode Brücken in ganz Deutschland und auch NRW kritisiert ADAC-Experte Roman Suthold, dass die Politik nicht früher reagiert hat. So sei bereits 1999 aus einem Entwurf des Bundesverkehrswegeplans und spätestens aus dem Bericht der von der Bundesregierung eingesetzten Pällmann-Kommission im Jahr 2000 hervorgegangen, dass großer Handlungsbedarf besteht und in den Erhalt von Tunneln und Brücken viel Geld gesteckt werden müsste. Die Konsequenzen seien zu spät gezogen worden. „Das ist wie beim Zahnarzt: je später man die Probleme angeht, desto schlimmer wird es.“ So sei es denkbar, dass einige Neubauten zu verhindern gewesen wären. Auch die Sanierungskosten hätten vielfach unterm Strich niedriger ausfallen können, sagt der Leiter des Fachbereichs „Verkehr und Umwelt“ beim ADAC Nordrhein.

Zumal es aktuell ein Problem bei der Umsetzung von Brückensanierungen gebe. Die wenigen Statik-Experten seien ausgelastet und sie hätten ihre Honorare zudem kräftig erhöht. Die Sanierungen seien heute also teurer und dauerten länger.

Kritische Töne gibt es auch von IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen: „Bereits 2017 haben wir gewarnt: Das Rheinland steht aufgrund jahrelanger Investitionsversäumnisse in die Verkehrsinfrastruktur vor dem Verkehrskollaps – mit massiven Auswirkungen auf die gesamte wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein-Westfalens.“ Zwar habe man der Brücke damals aufgrund der Instandsetzung der Pylone noch einen guten Zustand attestiert, „aber auch hier haben uns die Verkehrsentwicklung wie auch der fortschreitende Verfall der Brücke eingeholt“. Künftig müssten „die Investitionen in die Infrastruktur erhöht und die Planungskapazitäten angepasst werden“. Berghausen dankt NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) allerdings auch, letztgenannter Forderung bereits entsprochen zu haben. Nun hoffe die IHK auf die Aufnahme des Bauwerks in das beschleunigte Planverfahren, wie das auch bei der Leverkusener A1- und der Duisburger A40-Brücke der Fall war.

