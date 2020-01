Castingshow bei RTL : Neusser singt bei Deutschland sucht den Superstar

Neuss Der Neusser Pascal Bornkessel möchte Deutschlands neuer Superstar werden. Am Dienstagabend ist der 24-Jährige bei der RTL-Castingshow im Fernsehen zu sehen.

Sein Ziel ist klar: Der 24-jährige Neusser möchte bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ in die nächste Runde kommen. Die Jury will er mit zwei Liedern überzeugen - da wäre einmal der Schlager „Ich will immer wieder“ von Helene Fischer und der Chart-Hit „Rockabye“ von Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie.