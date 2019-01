Chris Töpperwien aus Neuss im Dschungelcamp: „Currywurstmann“ grüßt die Oma

Neuss Der gebürtige Neusser Chris Töpperwien ist ins Dschungelcamp eingezogen.

Am Freitag ist die 13. Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ angelaufen. Wie auch in den Jahren zuvor werden zwölf mehr oder weniger prominente Personen in den australischen Dschungel geschickt, um sich dort Prüfungen zu stellen. In diesem Jahr hat der gebürtige Neusser Chris Töpperwien seinen Weg ins Dschungelcamp gefunden. Er selbst nennt sich „Currywurstmann“. Durch „Goodbye Deutschland“ und seinem Currywurst Food Truck in Los Angeles wurde er bekannt. Jetzt will er sich im tropischen Dschungel beweisen.