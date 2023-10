Nach Vorwürfen gegen Neusser Polizei Petrauschke kündigt Aufklärung an

Neuss · Bei einem Ortstermin der CDU waren am Dienstagabend Vorwürfe gegen die Polizei geäußert worden. Dass in Bezug auf die Drogenszene bewusst weggeschaut werde, bestreitet der Landrat zwar – kündigt aber weitere Gespräche an.

13.10.2023, 04:50 Uhr

Wie geht es weiter an der Stadthalle? Die Suche nach Lösungen dauert bereits seit Jahren an. Foto: Frank Kirschstein

Innerhalb der Kostenpflichtiger Inhalt Polizei im Rhein-Kreis Neuss herrscht Klärungsbedarf. Nach den heftigen Vorwürfen einiger Anwohner, die im Zuge eines CDU-Ortstermins im Drogen-Hotspot Stadthallen-Umfeld stattfand, kündigt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke weitere Gespräche an, um „der Sache nachzugehen“, wie er sagt. Zwar könne er kaum glauben, dass Polizisten Drogendeal-Meldungen von Anwohnern und Passanten ignorierten (entsprechende Schilderungen gab es bei dem Termin), will aber nicht ausschließen, dass „unbedachte Äußerungen“ seitens der Beamten getätigt wurden.