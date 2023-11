Prozess gegen Dealer in Wuppertal Mann aus Neuss wegen Drogenhandels im großen Stil vor Gericht

Mutmaßliche Drogen-Großhändler – auch aus Neuss – stehen seit Dienstag in Wuppertal unter anderem wegen des Handels mit hunderten Kilogramm Marihuana vor Gericht. Neben Marihuana aus Spanien sollen sie versucht haben, Kokain in großem Stil aus Kolumbien zu beziehen, heißt es in der Anklage. In Bonn sollen sie zudem eine große Marihuana-Plantage betrieben haben.