50 Jahre Rettungswache Neuss-Süd „Früher sind wir zum Einsatz oft durchs Fenster raus“

Die Zentrale des DRK Neuss ist seit Jahrzehnten eine Einrichtung, die Menschen mit gesundheitlichen Problemen und in medizinischen Notlagen Hilfe leistet. Zunächst konnten diese die mit Ehrenamtlern besetzte Unfallhilfsstelle an der Bergheimer Straße dazu auch persönlich aufsuchen, heute rücken Profis in modern ausgestatteten Kranken- und Rettungswagen aus, um am Wohn- oder Unfallort zu helfen – oder den Transport ins Krankenhaus zu übernehmen. Den Wechsel vom einen zum anderen „System“ markiert ein Datum: 1. März 1974. Da wurde die Rettungswache Neuss Süd – nunmehr rund um die Uhr besetzt und mit Funkleitstelle versehen – offiziell in Dienst genommen.