Drei Streckentipps : Wo man im Rhein-Kreis Neuss gut Inlineskaten kann

Das Wetter wird besser, die Tage wieder länger: Es schlägt die Stunde der Inlineskater. Das Hobby eignet sich für alle Altersstufen: Denn auch wenn es eine bewegungsintensive Sportart ist, sind die gleitenden Bewegungen gelenkschonender, als zum Beispiel joggen. Der Rhein-Kreis Neuss bietet wunderbare Strecken, um dieses Hobby – nur zum Spaß oder sportlich ambitioniert – auszuüben. Drei von ihnen hat Michaela Bongartz aus Neuss für die NGZ getestet. Die ambitionierte Skaterin kommt aus Hoisten und steht zwei- bis dreimal in der Woche „auf den Rollen“ und „erfährt“ den Rhein-Kreis.

Info Tipps und Tricks für Einsteiger auf acht Rollen Ausrüstung Helm, Handgelenk-, Ellbogen- und Knieprotektoren schützen vor Verletzungen. Lernen Bremsen und Ausweichen sollten vor der ersten Ausfahrt geübt werden. Straßenverkehr Immer auf den Straßenverkehr achten: Für Inlineskater gelten die gleichen Rechte und Pflichten, wie für Fußgänger.

Abwechslungsreich: Runde durch Hoisten, Norf, Allerheiligen, Rosellen, Hoisten (18 km, siehe Grafik).

Die Lieblingsstrecke der 41-Jährigen beginnt fast direkt vor ihrer Haustür: Am alten Sportplatz in Hoisten (Villestraße/Am Hummelbach) geht es zunächst entlang der Villestraße Richtung Bettikum, dort links (Im Kamp) Richtung Tierheim und vor dort auf dem Feldweg (rechts über die Brücke) Richtung Norf, wo sie an der ersten Kreuzung direkt rechts zum von-Waldthausen-Stadion abbiegt und dort am Parkplatz vorbei links Richtung Norfer Tennisplatz fährt. „Danach geht es erst am Wald entlang und hinter dem Wasserwerk rechts ins Feld“, sagt Michaela Bongartz. Dort hat man dann mehrere Optionen: Links über das Feld weiter, die K30 überqueren und geradeaus, links, links für eine extra Runde – die man dann allerdings genauso auch wieder zurückmuss – oder direkt auf dem Radweg der K30 weiter in den Süden bis zum Kreisverkehr Elvekum. Dort rechts und nun immer auf dem Radweg weiter um Allerheiligen rum, über die Horremer Straße, geradeaus weiter nach Rosellen. Dort muss man ein Stück über den Bürgersteig der rechts abgehenden Ückerather Straße, bevor es am Kirmesplatz links am Friedhof vorbei wieder aufs Feld geht und dann rechts durch den schwarzen Graben weiter. Wenn man den kleinen Anstieg geschafft hat, sieht man Hoisten schon wieder und kann je nach Kondition und Lust entscheiden, ob man auf direktem Wege geradeaus oder noch eine Runde um den Reitstall Hilgershof zurück zur Ausgangsstelle fährt. „Diese Strecke fahre ich gerne mit meinen Kindern, da sie breit genug ist, sodass man meist nebeneinander skaten kann“, erzählt die Skaterin. Allerdings stört sie manchmal die Strecke über den Bürgersteig in Rosellen. Alternativ fährt sie dann den breiten Radweg der K30 durch bis Uedesheim und auf gleichem Wege zurück.

Schöne Landschaft: Eine Runde durch die Rheinauen in Meerbusch (10 Kilometer oder jederzeit verlängerbar). „Landschaftlich attraktiv, aber an den Wochenenden recht voll ist die Strecke über den Rheindamm in Meerbusch“, so Michaela Bongartz. Der Einstieg ist zum Beispiel am Ortsausgang von Meerbusch (Ilvericher Bruch) möglich und dann am Rhein entweder flussabwärts Richtung Langst-Kierst – wer möchte, nimmt hier die Fähre nach Kaiserswerth und kommt auf der anderen Rheinseite zurück – oder er fährt rheinaufwärts unter der A44-Brücke hindurch nach Büderich.