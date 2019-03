Netzwerktreffen „Was gibt’s Neuss?“: Drei Premieren beim 90. Neusser In-Treff

Neuss Die Netzwerkveranstaltung „Was gibt’s Neuss?“ lockte 350 Gäste in die Wetthalle. Erstmals kam Axel Hebmüller als Reiter-Chef. Stephanie Straaten vom Burundi-Komitee und Dorint-Direktor Marco Bensen waren erstmals zu Gast.

Obwohl „Was gibt’s Neuss?“ schon im 13. Jahr Entscheider und Multiplikatoren zum Netzwerktreffen bittet, erlebte auch die 90. Auflage am Donnerstag in der Wetthalle wieder viele Premieren.

In Begleitung seines engen Mitarbeiters Jörg Schulte drehte Marco Bensen seine erste Runde durch die Schar der 350 Gäste. Bensen, der mit seiner Familie in Meerbusch wohnt, ist neuer Direktor im Neusser Dorint Hotel. Er war von der Veranstaltung angetan: „Ich lerne hier viele interessante Menschen an einem Abend kennen.“